У 2020 році на дорогах державного значення встановлять близько 250 камер

У 2020 році на дорогах державного значення буде встановлено близько 250 камер. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому влада планують далі встановлювати камери спостереження на дорогах.

"За цей рік ми встановимо ще 220 і в цілому вийдемо на 250 комплексів автоматичної фіксації на дорогах державного значення. Але давайте не зупинятися. Всі балансоотримувачі доріг повинні долучатися. Адже 250 чи навіть 500 камер на дорогах це мало. Ми маємо тут координуватися та діяти спільно", - заявив Криклій.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що за 2019 рік в Україні сталося 160 тисяч дорожньо-транспортних пригод.

"За 2019 рік сталося 160 тисяч дорожньо-транспортних пригод. 32 тисячі осіб травмовано. Майже 4 тисячі людей загинули. З моменту авіакатастрофи в Тегерані, де загинуло понад 170 людей. За цей період у нас ще більше людей загинуло на дорогах. Дорожня війна - це окремий виклик", - заявив Криклій.

Також РБК-Україна писало, що в 2019 році обласні адміністрації не використовували 1,476 млрд гривень з Дорожнього Фонду, або 10% від річного обсягу. Таким чином, ці кошти до доріг не дійшли.