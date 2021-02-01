У 2020 році "Дніпрогаз" уклав майже 260 договорів на приєднання до газових мереж

Газова труба (kmu.gov.ua)

Впродовж минулого року фахівці "Дніпрогазу" уклали близько 260 договорів на приєднання до системи газопостачання. Послугою нестандартного приєднання скористалися 65% замовників, стандартного - 90 замовників.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У 2020 році фахівці Клієнтського простору 104.ua уклали 259 договорів на приєднання до системи газопостачання. Всього з моменту впровадження порядку взаємовідносин між Операторами ГРМ та замовниками спеціалісти клієнтського сервісу уклали близько 1,9 тисяч договорів на приєднання до газорозподільної системи.

”Одна із ключових задач спеціалістів нашої компанії полягає у наданні послуги з приєднання до газових мереж у спрощеному режимі. Для цього достатньо подати відповідну заяву до Клієнтського простору 104.ua, заповнити опитувальний лист і укласти договір”, - розповідає менеджер регіонального розвитку ТОВ “104.ЮА” Марина Коваленко.

У прес-службі нагадали, що з 1 січня 2021 року Постановою НКРЕКП від 16.12.2020 р. № 2488 затверджені діючі ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж у Дніпропетровській області. Залежно від типорозміру лічильника і місцевості суми варіюються від 12,7 до 18,6 тисяч гривень без ПДВ.

"Модель взаємовідносин між газорозподільними компаніями та споживачами газу щодо порядку приєднання до мереж діє в Україні з 2013 року. Щоб скористатись послугами стандартного чи нестандартного приєднання, мешканцям Дніпра та Дніпровського району слід звертатись до фахівців Клієнтського простору 104.ua по вул. Паторжинського, 24", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ. За відсутності зауважень в документації на стандартне приєднання АТ "Дніпрогаз" зобов'язано протягом 10 робочих днів із дня подачі замовником заяви видати йому дозвіл на приєднання, проекти договорів та відповідні рахунки для сплати. Весь комплекс робіт з приєднання до газових мереж за схемою "Стандартне приєднання" фахівці АТ "Дніпрогаз" мають здійснити протягом 90 днів.

"Про порядок приєднання до газорозподільних мереж можна дізнатись на сайті АТ "Дніпрогаз" у розділі "Як приєднатися до газових мереж", - йдеться у повідомленні.