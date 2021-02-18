За 2020 рік "Волиньгаз" приєднав до газових мереж майже 400 нових об’єктів

Минулого року фахівці Клієнтського простору 104.ua уклали 662 договори на приєднання до системи газопостачання з подальшою видачею технічних умов. Процедура приєднання доступна всім волинянам. За словами прес-служби, у центрах "104 Клієнтський простір" є фахівці по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання цієї послуги.

"Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно прийти на прийом до центрів "104 Клієнтський простір". На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт, заповнює опитувальний лист та укладає договір. Далі за виконанням робіт стежить менеджер, який про все інформує замовника безпосередньо до введення об'єкту газопостачання в експлуатацію з подальшим пуском газу", - роз'яснює директор з капітального будівництва АТ "Волиньгаз" Сергій Галянт.

У компанії нагадали, що підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ. Якщо в документації немає зауважень, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви замовник отримує від газорозподільної компанії проєкти договорів, технічних умов та відповідні рахунки. Роботи по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки відповідно до законодавства виконуються протягом трьох місяців.

"За консультаціями клієнти можуть звертатися до центрів "104 клієнтський простір" за такими адресами: м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А, м. Ковель, вул. С. Бандери, 34А, м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9, смт. Ратне, вул. Газіна, 20, м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 85, м. Ківерці, вул. Матросова, 9, м. Горохів, вул. Козацька, 98, м. Рожище, вул. Мазепи, 24, м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56, смт. Турійськ, вул. Паралельна, 33, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 60", - йдеться у повідомленні.