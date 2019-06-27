ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У 2019 році "Запоріжгаз" проведе діагностику понад 9 тис. км газопроводів

Новини » Енергетика    27.06.2019 - 15:09
У 2019 році "Запоріжгаз" проведе діагностику понад 9 тис. км газопроводів
Ілюстративне фото (104.ua)

Найбільший обсяг робіт проводиться в міжопалювальний сезон

З початку року "Запоріжгаз" провів діагностику 2889 км газопроводів, на яких виявлені пошкодження ізоляції. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В ході обстеження газових мереж Запорізькій області фахівці групи комплексно-приладового обстеження та діагностики газопроводів (КПО) ПАТ "Запоріжгаз" виявили 2314 пошкоджень ізоляційного покриття", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, діагностика і усунення витоків на цих ділянках забезпечило безаварійну і безперебійну доставку газу понад 1,5 тис. домогосподарств регіону.

"Більш старі мережі вимагають великих витрат. Наприклад, мережі, яким вже більше 40 років, необхідно обстежити щорічно. Таких в Запорізькій області налічується понад 3 тис. км. Підземні мережі старше 25 років потрібно перевіряти за допомогою приладів кожні 3 роки. Траса газопроводу обстежується пішки із застосуванням спеціального устаткування та приладів", - говорить технічний директор "Запоріжгазу" Тетяна Бузовська.

У компанії відзначили, що найбільший обсяг робіт проводиться в міжопалювальний сезон. Так, до кінця року фахівці групи КПО обстежують ще майже 5 тис. км газових мереж. Під час діагностики, за допомогою спеціальних високоточних приладів проводиться технічна оцінка стану газопроводу, вимірювання товщини стінки металу труби, ізоляції, виявляються корозійні процеси, місця пошкоджень газопроводів і витоків газу. Це дозволяє попередити аварійні ситуації на мережах в опалювальному сезоні.

"Чернівцігаз" уклав 13 договорыв на обслуговування внутрішньо будинкових мереж "Закарпатгаз Збут": майже 4 тис. клієнтів компанії користуються Viber-ботом
Новини України Запоріжжягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся