У 2019 році "Запоріжгаз" проведе діагностику понад 9 тис. км газопроводів

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Найбільший обсяг робіт проводиться в міжопалювальний сезон

З початку року "Запоріжгаз" провів діагностику 2889 км газопроводів, на яких виявлені пошкодження ізоляції. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В ході обстеження газових мереж Запорізькій області фахівці групи комплексно-приладового обстеження та діагностики газопроводів (КПО) ПАТ "Запоріжгаз" виявили 2314 пошкоджень ізоляційного покриття", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, діагностика і усунення витоків на цих ділянках забезпечило безаварійну і безперебійну доставку газу понад 1,5 тис. домогосподарств регіону.

"Більш старі мережі вимагають великих витрат. Наприклад, мережі, яким вже більше 40 років, необхідно обстежити щорічно. Таких в Запорізькій області налічується понад 3 тис. км. Підземні мережі старше 25 років потрібно перевіряти за допомогою приладів кожні 3 роки. Траса газопроводу обстежується пішки із застосуванням спеціального устаткування та приладів", - говорить технічний директор "Запоріжгазу" Тетяна Бузовська.

У компанії відзначили, що найбільший обсяг робіт проводиться в міжопалювальний сезон. Так, до кінця року фахівці групи КПО обстежують ще майже 5 тис. км газових мереж. Під час діагностики, за допомогою спеціальних високоточних приладів проводиться технічна оцінка стану газопроводу, вимірювання товщини стінки металу труби, ізоляції, виявляються корозійні процеси, місця пошкоджень газопроводів і витоків газу. Це дозволяє попередити аварійні ситуації на мережах в опалювальному сезоні.