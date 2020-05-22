У 2019 році технологічні втрати газу в Україні були на рівні 1,5 млрд куб. м, - глава РГК

Щорічні технологічні втрати газу в розподільних мережах України склали близько 1,5 млрд куб. м. Про це директор Регіональної газової компанії Олег Никоноров розповів в інтерв'ю міжнародному агентству ICIS.

"Діючі потужності газорозподільної системи України становлять понад 100 млрд куб. м газу в рік. Реальний розподіл газу по цій системі в чотири рази нижче і не перевищує 25 млрд куб. м в рік. На цьому тлі щорічна потреба в технологічному газі в 1,5 млрд куб. м становить вже вагому частку. У країнах східної Європи цей показник в середньому в 2 рази менше", - розповів Никоноров.

Основна причина таких показників - це відсутність необхідних інвестицій у реконструкцію газорозподільних систем протягом останніх 20 років. За даними глави РГК, в Польщі і Чехії інвестиції в газові мережі складають 40-50 євро на рік на кожного споживача газу. В Україні інвестиції близько 1 євро на одного споживача рік. Також він зазначив, що тариф на розподіл газу в Україні в три рази менше, ніж у країнах Центральної та Східної Європи.

"Крім того, протягом останніх 6 років тариф на розподіл покривав не більше 70% фактичних витрат Операторів ГРМ, що призвело до їх хронічної збитковості. За підсумками 6 років загальні збитки операторів ГРМ, що працюють під брендом РГК, досягли 17,5 млрд гривень, а в цілому по Україні ця цифра може досягати 25-26 млрд гривень", - заявив Никоноров.

На думку глави РГК, перехід на стимулююче тарифоутворення дозволить залучити необхідні інвестиції в галузь і підвищити операційну ефективність української газорозподільної системи.