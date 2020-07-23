У 2019 році з "Рівнегазом" підписано понад 2,2 тисяч договорів на техобслуговування

Більше 2,2 тисяч юридичних та фізичних осіб Рівненської області уклали договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з АТ "Рівнегаз". З 2019 року ця послуга надається на ринкових умовах.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"З минулого року послуга з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж стала ринковою. Це означає, що відповідальність за технічне обслуговування системи газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України є обов’язком власників, співвласників та орендарів будівель", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, значна частина власників житлових багатоповерхових будинків піклуються про стан внутрішніх газових мереж. Станом на початок липня 2020 року керуючі компанії та комунальні підприємства уклали вже майже 500 нових договорів з АТ на технічне обслуговування газових мереж.

"Через відсутність періодичного технічного обслуговування стан газових мереж у багатоповерхівках погіршується. Відтак, існує небезпека аварійних ситуацій. Щоб попередити несправності та безпечно увійти в опалювальний сезон, наполегливо радимо споживачам газу Рівненської області найшвидше врегулювати питання і укласти договір на обслуговування", - говорить технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

Вартість робіт з технічного обслуговування розраховується індивідуально для кожного клієнта. Сума залежить від виду та обсягу робіт і визначається в залежності від протяжності мереж, кількості приладів, їх типу і періоду обслуговування.

"АТ "Рівнегаз" - це компанія з багаторічним досвідом у будівництві та обслуговуванні систем газопостачання. Завдяки кваліфікованим працівникам та сучасному технічному обладнанню компанія успішно бере участь в тендерах з технічного обслуговування на майданчиках Prozorro в якості виконавця робіт", - йдеться у повідомленні.