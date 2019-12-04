У 2019 році "Криворіжгаз" зафіксував майже 1400 випадків крадіжок газу

Протягом 11 місяців 2019 року АТ "Криворіжгаз" зафіксувало 1389 випадків несанкціонованого використання газу. З них 99 шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За спожитий, але несплачений газ порушники мають заплатити понад 18 млн гривень донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується понад 27 тис. гривень.

"В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, але й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Крім того, був виявлений 401 факт втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 13 млн гривень. За словами прес-служби, ці нарахування не є штрафами, це донарахування за використаний раніше, але несплачений газ.

У прес-службі також зазначили, що експертизи газових лічильників споживачів проводяться з участю незалежних експертів метрології і стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не оплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

"У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни в Кодекс ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - понад 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально", - йдеться в повідомленні.