У 2019 році "Чернівцігаз" забезпечить повний облік природного газу

Для споживачів із загальнобудинковими приладами обліку газу кошти на індивідуальні лічильники не виділяються

В течение этого года ПАО "Черновцыгаз" установит 1569 индивидуальных счетчиков. После этого в Черновицкой области будет обеспечен 100% учет природного газа у бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инвестпрограммой 2019 года предусмотрено приобретение более 6 тыс. приборов учета для замены и создания обменного фонда.

"На прошлой неделе НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу ПАО "Черновцыгаз" на 2019 год, в которой заложено финансирование на сумму в 9,2 млн гривен для приобретения 6102 индивидуальных бытовых счетчиков. Из них 5142 единицы – для замены у потребителей счетчиков, вышедших из строя и 960 единиц – для создания обменного фонда при проведении периодической поверки счетчиков у населения", - говорится в сообщении.

В текущем году ПАО "Черновцыгаз" установит 1569 индивидуальных газовых счетчиков у потребителей, которые пользуются только газовыми плитами.

"Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажного жилого фонда связана с отсутствием доступа в газифицированы квартиры. Некоторые жители сознательно отказывают в доступе для установки счетчиков, тем самым препятствуя исполнению закона", - объясняет технический директор ПАО "Черновцыгаз" Дмитрий Кривко.

По словам пресс-службы, для потребителей с общедомовыми приборами учета газа средства на индивидуальные счетчики не выделяются. Это же самое касается и домов, в которых было предусмотрено установление общедомовых счетчиков. Жители таких домов, могут установить индивидуальные приборы учета за собственный счет, из средств соответствующего бюджета (кроме местного), или из других источников, не запрещенных законодательством.

Также в пресс-службе напомнили, что срок установки индивидуальных счетчиков для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи продлен до 1 января 2021 года. В конце 2017 года Верховная Рада внесла соответствующие изменения в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".