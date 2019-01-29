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У 2019 році "Чернівцігаз" забезпечить повний облік природного газу

Новини » Енергетика    29.01.2019 - 20:30
У 2019 році "Чернівцігаз" забезпечить повний облік природного газу
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для споживачів із загальнобудинковими приладами обліку газу кошти на індивідуальні лічильники не виділяються

Впродовж цього року ПАТ "Чернівцігаз" встановить 1569 індивідуальних лічильників. Після цього в Чернівецькій області буде забезпечено 100% облік природного газу у побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Інвестпрограмою 2019 року передбачено придбання понад 6 тис. приладів обліку для заміни та створення обмінного фонду.

"На минулому тижні НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Чернівцігаз" на 2019 рік, в якій закладено фінансування на суму в 9,2 млн гривень для придбання 6102 індивідуальних побутових лічильників. З них 5142 одиниці – для заміни у споживачів лічильників, що вийшли з ладу та 960 одиниць – для створення обмінного фонду при проведенні періодичної повірки лічильників у населення", - йдеться у повідомленні.

В поточному році ПАТ "Чернівцігаз" встановить 1569 індивідуальних газових лічильників у споживачів, які користуються лише газовими плитами.

"Основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхового житлового фонду пов’язана з відсутністю доступу в газифіковані квартири. Деякі мешканці свідомо відмовляють у доступі для встановлення лічильників, тим самим перешкоджаючи виконанню закону", - пояснює директор технічний ПАТ "Чернівцігаз" Дмитро Кривко.

За словами прес-служби, для споживачів із загальнобудинковими приладами обліку газу кошти на індивідуальні лічильники не виділяються. Це ж саме стосується і будинків, в яких було передбачено встановлення загальнобудинкових лічильників. Мешканці таких будинків, можуть встановити індивідуальні прилади обліку за власний рахунок, з коштів відповідного бюджету (окрім місцевого), або з інших джерел, не заборонених законодавством.

Також у прес-службі нагадали, що строк установки індивідуальних лічильників для споживачів, що використовують газ тільки для приготування їжі продовжено до 1 січня 2021 року. В кінці 2017 року Верховна Рада внесла відповідні зміни до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

За 2018 рік споживання газу в Хмельницькій області зменшилось на 7,5% У 2018 році "Рівнегаз" безкоштовно повірив близько 26 тис. лічильників
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