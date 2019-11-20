У 2019 році АТ "Вінницягаз" інвестувало в мережі регіону понад 23 млн гривень

З початку року обсяг інвестицій АТ "Вінницягаз" в газорозподільні мережі області в 2019 році вже досяг понад 23,2 млн гривень. На 1 листопада план розвитку компанії на 2019 рік виконано на 89%. Про це повідомляє прес-служба "Вінницягазу".

"Основними статтями видатків стали заходи щодо реконструкції мереж, заміна непридатних лічильників газу та забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби компанії. На виконання плану розвитку замінено 3,5 тис. непридатних індивідуальних газових лічильників загальною вартістю 5,7 млн гривень. При цьому, з початку року непридатними для подальшої експлуатації визнані понад 11,2 тис. приладів з 24 тис. повірених. Виділених інвестицій на ці цілі катастрофічно не вистачає", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі розповіли, що для потреб аварійно-диспетчерської служби компанії придбано 5 автомобілів Peugeot Boxer загальною вартістю 3,3 млн гривень. Нова техніка забезпечує швидке та якісне реагування на аварійні заявки споживачів, виявлення та усунення аварій на газорозподільних мережах.

"На сьогодні завдання № 1 для "Вінницягаз" - модернізація та реконструкція мереж, приведення їх у відповідність до сучасного попиту. Це дозволить зменшити втрати газу і витрати на утримання системи", - зазначає технічний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Білаш.

За словами прес-служби, 14,2 млн гривень інвестицій спрямовано на проведення капітального ремонту та реконструкції мереж, заміну застарілого газорегулюючого обладнання та засобів захисту від корозії. Зокрема, проведена реконструкція газопроводу низького тиску довжиною понад 5,6 км на суму 946,2 тис. гривень.

"Здійснено чотири кільцювання газопроводів низького тиску загальною довжиною 915 м, завдяки чому вдалося забезпечити стабільний тиск у кінцевих споживачів. Вартість робіт склала 270,8 тис. гривень. Проведено заміну 5-ти надземних вимикаючих пристроїв та капітальний ремонт 4-х газових колодязів. Замінено 14 ШГРП і 2211 комбінованих будинкових регуляторів тиску по всьому регіону. У рамках модернізації мереж замінено одну ГРП на ШГРП. Проведено ряд інших заходів у рамках підготовки мереж до опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Загалом, на сьогоднішній день компанія обслуговує 17,2 тис. км мереж, 3 тис. одиниць газорегулирующего обладнання (ГРП / ШРП), 1,6 тис. станцій катодного захисту, понад 106 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску. До кінця 2019 року компанія планує інвестувати в мережі ще близько 3 млн гривень.