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У 2018 році "Волиньгаз" повірив 19 тис. побутових лічильників газу

Новини » Енергетика    18.03.2019 - 18:33
У 2018 році "Волиньгаз" повірив 19 тис. побутових лічильників газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

При проведенні повірок фахівці виявляють факти самовільного втручання у роботу приладів обліку газу

За минулий рік ПАТ "Волиньгаз" спільно з державним підприємством "Волиньстандартметрологія" провели безплатну повірку понад 19 тис. приладів обліку природного газу. З початку 2019 року уже повірено більше 4 тис. лічильників клієнтів газорозподільної компанії. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

"Із 19 тис. повірених в минулому році приладів обліку, непридатними до подальшої експлуатації визнано близько 4 тис. Причинами стали зношення комплектуючих деталей та механізмів, а також порушення споживачами умов експлуатації. Адже на роботу приладу впливають кухонні випари, пряме попадання сонця, підвищена сирість приміщення тощо", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, при проведенні повірок фахівці виявляють факти самовільного втручання у роботу приладів обліку газу. За 2018 рік було виявлено 150 таких випадків. В разі встановлення факту втручання, споживач повинен оплатити всі роботи по повірці лічильника та відшкодувати збитки, завдані крадіжкою газу.  

"Цього року плановій повірці підлягають понад 38 тис. побутових лічильників газу, загальна вартість робіт становить 1,2 млн гривень, - говорить технічний директор компанії Павло Козюк. – Однак,  в діючому тарифі передбачено тільки 0,6 млн гривень, що дозволить здійснити повірку 19,2 тис. одиниць лічильників. Це лише  повірка без будь-якого ремонту. Тому закладені НКРЕКП кошти в діючому тарифі на розподілу газу не дають можливості здійснювати в необхідному обсязі повірку як побутових, так і промислових приладів обліку газу, а також проводити їх ремонти".

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона проводиться повністю за кошти ПАТ "Волиньгаз". При цьому, демонтаж та монтаж приладу мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. Натомість, саму повірку лічильника здійснюють представники державного підприємства "Волиньстандартметрологія".

"Періодичну повірку проводять задля точного обліку спожитого газу. Її здійснюють один раз на п’ять чи вісім років, відповідно до паспортних даних лічильника. В разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, - то показання лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ буде проводитися за граничними нормами споживання", - йдеться у повідомленні.

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