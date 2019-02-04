У 2018 році "Вінницягаз" інвестує в газові мережі понад 26 млн гривень

Також компанія замінить непридатні лічильники газу і придбає техніку для аварійно-диспетчерської служби

Объем инвестиций в газовые сети Винницкой области на 2019 год составит более 26,1 млн гривен. Основными статьями расходов станут мероприятия по реконструкции сетей региона, замены непригодных счетчиков газа и приобретение техники для аварийно-диспетчерской службы компании. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Винницагаз".

В этом году почти 1 млн гривен будет направлено на проведение реконструкции газопровода низкого давления протяженностью 5,6 км, еще 326,7 тыс. гривен - для шести кольцеваний газопроводов протяженностью 1,2 км.

Около 14,4 млн гривень инвестиций предусмотрено на проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции сетей, замене устаревшего оборудования на газорегуляторных пунктах. В частности, должны быть проведены капитальные ремонты 7 надземных отключающих устройств, 4 газовых колодцев, реконструкция 7 ГРП и 52 ШРП, замена 2,2 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления и др.

"Для нужд аварийно-диспетчерской службы планируется приобретение 5 единиц техники на сумму почти 3,07 млн гривен. Данная техника очень нужна предприятию для обеспечения оперативности при локализации и ликвидации аварийных ситуаций", - говорит главный инженер ПАО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

По словам прес-службы, более 90% средств из каждого кубометра газа получают предприятия НАК "Нафтогаз Украины". И только около 7% газораспределительные предприятия. Это в среднем 56 копеек с одного кубометра газа. На эти средства содержатся газовые сети, устанавливаются счетчики, работает аварийная газовая служба, контакт-центр и центры обслуживания клиентов по всей Украине.