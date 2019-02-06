У 2018 році спеціалісти "Дніпрогазу" виявили понад 900 фактів крадіжок газу

За виявленими фактами газовики складають акти про порушення, проводять відключення та стягують заподіяні збитки

За прошлый год в Днепре и Днепровском районе было зафиксировано более 900 случаев незаконного потребления природного газа. Нарушители нанесли ущерб на сумму свыше 12,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что благодаря использованию современного оборудования и техники по результатам прошлого года работники "Днепрогаза" зафиксировали 901 факт несанкционированного потребления природного газа, что почти на 30% превышает показатели 2017 года. Более 60% выявленных нарушений связаны с самовольным возобновлением газоснабжения после отключения.

"Кодексом ГРМ в случае выявления несанкционированного отбора газа предусмотрено возмещение потребителем причиненных газораспределительной компании убытков. В зависимости от размера краж в 2018 году размер таких компенсаций колебался от 3,5 до 500 тыс. гривен. Следовательно следует понимать, что хищение природного газа обойдется в десятки раз дороже, чем его законное потребление", - говорит коммерческий директор ПАО "Днепрогаз" Игорь Маньковский.

По словам пресс-службы, несанкционированное потребление голубого топлива не только наносит существенные материальные убытки, но и угрожает здоровью и жизни окружающих жителей. Ведь незаконные подключения потребителей к газопроводу проводятся с грубым нарушением правил безопасности. Например, в местах самовольных врезок из-за неплотности соединения труб возникают утечки газа, что может привести к взрывам.

"По выявленным фактам незаконного отбора газа газовики составляют акты о нарушениях, проводят отключение несанкционированных потребителей и взыскивают причиненный ущерб. Размер компенсации рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения: врезки в газопровод, самовольное подключение или вмешательство в работу счетчика. Помимо суммы убытков, потребителю придется также оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения, а в случае повреждения счетчика - его стоимость вместе со стоимостью монтажных работ", - говорится в сообщении.