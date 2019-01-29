У 2018 році "Рівнегаз" безкоштовно повірив близько 26 тис. лічильників

Окрім планових повірок, компанія здійснює перевірку лічильників на коректність роботи

В течение 2018 года "Ровногаз" провел бесплатную поверку почти 26 тыс. бытовых счетчиков газа. По ее результатам 3377 приборов учета оказались непригодными к дальнейшему использованию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наибольший процент непригодных среди счетчиков роторного типа. Из них почти 70% приборов не прошедших поверку. Среди мембранных счетчиков таких счетчиков меньше - 13%. Это связано с механическим износом роторного механизма, который имеет короткий срок эксплуатации", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще одной причиной некорректного учета газа становится и внешнее вмешательство. За весь прошлый год было выявлено 108 случаев вмешательства. По решению комиссии 43 недобросовестным потребителям начисленные штрафы на общую сумму около миллиона гривен.

Также в пресс-службе отметили, что в последнее время распространилась практика приобретения в торговой сети или интернет – магазинах сомнительных учетных устройств со сменной конструкцией, которая позволяет недобросовестным потребителям вмешиваться в работу прибора и изменять показатели. В компании настоятельно рекомендуют потребителям воздержаться от незаконных действий, ведь скрыть их невозможно. Зато штрафы, начисленные от таких злоупотреблений, значительно превышают стоимость газа, потребленного по правилам.

"Нарушения довольно легко выявляются с характерными механическими повреждениями отсчетного механизма, поддельными пломбами или отпечатками тавр. Кроме того, компания обладает специальными техническими средствами, которые помогают выявлять любые вмешательства в работу прибора учета", - отметил технический директор "Ровногаза" Александр Ганжа.

Кроме плановых поверок компания осуществляет проверку счетчиков на корректность работы. Это касается новых приборов или тех, что повірялися другими лабораториями или на заводе-изготовителе и транспортировались на дальние расстояния. В течение года лаборатории "Ровногаза" провели входной контроль в почти 995 шт счетчиков.