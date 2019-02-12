У 2018 році "Криворіжгаз" зафіксував понад 2 тис. випадків крадіжок газу

Порушники мають сплатити понад 4 млн гривень донарахованих збитків

На протяжении 2018 года ПАО "Криворожгаз" зафиксировало более 2 тыс. случаев несанкционированного использования газа. Из них 126 путем несанкционированной врезки в систему газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны оплатить более 4 млн гривен доначисленных убытков. В среднем, по каждому факту нарушения - более 34 тысяч гривен.

"В первую очередь абоненты должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несёт угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметила главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

Кроме того, было выявлено 366 фактов вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями, доначисления составили более 6 млн гривен. И 14 фактов вмешательства в работу газового счетчика юридическими лицами, доначисления составили более 1,5 млн гривен. Данные начисления не являются штрафами, это доначисления за ранее использованный, но неоплаченный газ.

По словам пресс-службы, экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов государственного метрологического предприятия "Укрметртестандарт". Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено, потребитель не оплачивает стоимость экспертизы. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.

"В декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен ли срок поверки счетчика потребителя, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - более 3 тыс. гривень и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что более 90% средств из каждого кубометра газа получает предприятия НАК "Нафтогаз Украины". И только около 7% газораспределительные предприятия. Это в среднем 56 копеек с одного кубометра газа. На эти средства содержатся газовые сети, устанавливаются счетчики, работает аварийная газовая служба, работает контакт-центр и центры обслуживания клиентов по всей Украине.