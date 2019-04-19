У 2018 році в Кривому Розі обстежено майже 3000 км газопроводів

В 2018 році фахівцями ПАТ "Криворіжгаз" комплексним приладовим методом обстежено 2938 км газових мереж Кривого Рогу і Криворізького району. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Під час повного технічного обстеження було виявлено більше 3 км газопроводів, які підлягають капітальному ремонту. На 859 км газопроводів проведено повне технічне обстеження. В результаті виявлено понад 779 витоків газу на підземних газопроводах, з них 40 витоків на розподільних газопроводах.

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає, тому, ПАТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначила головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Терентьєва Марина.

За словами прес-служби, в 2018 році виконано реконструкцію майже 5 км газопроводів на суму понад 1,2 млн гривень. У 2019 році компанія виконає реконструкцію газопроводів загальною протяжністю 3,1 км на суму понад 1 млн гривень. Модернізація газотранспортної мережі Кривого Рогу і Криворізького району є пріоритетним напрямком інвестицій.

"В даний час фахівці ПАТ "Криворіжгаз" продовжують працювати над підвищенням безпечного газопостачання Кривого Рогу і Криворізького району, але обсяг інвестицій, затверджуваних НКРЕКП, покриває лише витрати на невідкладні ремонти та підтримання газових мереж в робочому стані", - йдеться в повідомленні.

Тайже у прес-службі повідомили, що тариф на розподіл ПАТ "Криворіжгаз" не переглядався НКРЕКП вже три роки і так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливлює збільшення фінансування. Він не був переглянутий навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року. Компанія продовжує отримувати 35 копійки з одного розподіленого кубометра газу.