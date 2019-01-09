У 2018 році контакт-центр "Львівгазу" опрацював 2,4 млн звернень споживачів

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Впродовж 2018 року найчастіше клієнти консультувались в контакт-центрі з приводу квитанцій та з приводу звірки особового рахунку

Клієнти ПАТ "Львівгаз" за 12 місяців 2018 року звернулись до контакт-центру компанії 2,4 млн разів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживачі можуть отримати дистанційну консультацію з будь-якого питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту. Впродовж 2018 року найчастіше клієнти консультувались в контакт-центрі з приводу квитанцій – 71 тис. звернень, та з приводу звірки особового рахунку – 10,2 тис. звернень.

Отримати консультацію споживачі Львівської області можуть і за допомогою Особистого кабінету. В такий спосіб у 2018 році фахівцями контакт-центр було надано 25,6 тис. консультацій. Також в особистому кабінеті на сайті 104.ua доступна опція зворотнього дзвінка – Callback, якою впродовж минулого року скористались 11,3 тис. абонентів.

"Використання сучасних технологій дає нам можливість надавати всі консультації дистанційно. Наші віддалені сервіси: особистий кабінет, контакт-центр, смс-передача показань, функція "Callback" суттєво економлять час споживачів. А в сучасному світі це вкрай важливо", - говорить в.о. начальника управління клієнтського сервісу ПАТ "Львівгаз" Леся Дорош.

Також зазначається, що швидким способом доступу до особового рахунку є Особистий кабінет на сайті 104.ua. За допомогою цього сервісу можна контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника. Зареєструвати свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua швидко та легко. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.