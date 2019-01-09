В 2018 году контакт-центр "Львовгаза" обработал 2,4 млн обращений потребителей

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

В течение 2018 года чаще всего клиенты консультировались в контакт-центре по поводу квитанций и по поводу сверки лицевого счета

Клиенты ПАО "Львовгаз" за 12 месяцев 2018 года обратились в контакт-центр компании 2,4 млн раз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребители могут получить дистанционную консультацию по любому вопросу, позвонив по номеру контакт-центра или написав на электронную почту. В течение 2018 года чаще всего клиенты консультировались в контакт-центре по поводу квитанций – 71 тыс. обращений, и по поводу сверки лицевого счета – 10,2 тыс. обращений.

Получить консультацию потребители Львовской области могут и с помощью Личного кабинета. Таким образом в 2018 году специалистами контакт-центра было предоставлено 25,6 тыс. консультаций. Также в личном кабинете на сайте 104.ua доступна опция обратного звонка – Callback, которой в течение прошлого года воспользовались 11,3 тыс. абонентов.

"Использование современных технологий дает нам возможность предоставлять все консультации дистанционно. Наши удаленные сервисы: личный кабинет, контакт-центр, смс-передача показаний, функция "Callback" существенно экономят время потребителей. А в современном мире это крайне важно", - говорит в.а. начальника управления клиентского сервиса ПАО "Львовгаз" Леся Дорош.

Также отмечается, что быстрым способом доступа к личному счету является Личный кабинет на сайте 104.ua. С помощью этого сервиса можно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика. Зарегистрировать свой "Личный кабинет" на сайте 104.ua быстро и легко. Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ.