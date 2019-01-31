У 2018 році клієнти "Чернівцігаз Збуту" скоротили споживання газу майже на 5%

Наразі у "Чернівцігаз Збут" активно проходить кампанія з укладення договорів з непобутовими споживачами Буковини на 2019 рік

В течение 2018 года ООО "Черновцыгаз Сбыт" доставило потребителям Черновицкой области более чем 281,4 млн куб. м природного газа. Это на 4,9% меньше по сравнению с объемами поставленного голубого топлива в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Львиная доля поставок газа в Черновицкой области приходится на население. В 2018 году объем потребления этой категорией составил 262,9 млн куб. м или 93,4% от общего количества поставленного природного газа. Однако, в сравнении с 2017 годом, потребление голубого топлива указанной категории сократилось на 12,7 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Также снижение объемов потребления зафиксирован и для других категорий потребителей. По словам пресс-службы, в прошлом году промышленными организациями потреблено 8,8 млн куб. м, бюджетные учреждения и организации 7,9 млн куб. м и религиозные организации – 1,5 млн куб. м.

"Уменьшение объемов поставки газа можно объяснить сравнительно теплыми погодными условиями, как в начале, так и осенью 2018 года, а также по внедрению энергосберегающих технологий, заменой газосжигающего оборудования на более современное и экономное", - рассказывает директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

Также в пресс-службе сообщили, что в течение 2018 года предприятие постоянно участвовало в процедурах закупок газа, которые проводились бюджетными учреждениями и организациями. В 2018 году компания поставляла газ 457 потребителям бюджетной сферы, что составило 91,2% от общего количества потребителей этой категории.

Сейчас в "Черновцыгаз Сбыт" активно проходит кампания по заключению договоров поставки природного газа с небытовыми потребителями Буковины на 2019 год.