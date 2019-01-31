У 2018 році клієнти "Чернівцігаз Збуту" скоротили споживання газу майже на 5%

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Наразі у "Чернівцігаз Збут" активно проходить кампанія з укладення договорів з непобутовими споживачами Буковини на 2019 рік

Впродовж 2018 року ТОВ "Чернівцігаз Збут" доставило споживачам Чернівецької області більше ніж 281,4 млн куб. м природного газу. Це на 4,9% менше, порівняно з обсягами поставленого блакитного палива у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Левова частка постачання газу в Чернівецькій області припадає на населення. У 2018 році обсяг споживання цією категорією склав 262,9 млн куб. м або ж 93,4% від загальної кількості поставленого природного газу. Однак, в порівнянні з 2017 роком, споживання блакитного палива вказаної категорії скоротилося на 12,7 млн куб. м", - йдеться у повідомленні.

Також зниження обсягів споживання зафіксовано й для інших категорій споживачів. За словами прес-служби, в минулому році промисловими організаціями спожито 8,8 млн куб. м, бюджетні установи та організації 7,9 млн куб. м та релігійні організації – 1,5 млн куб. м.

"Зменшення обсягів постачання газу можна пояснити порівняно теплими погодними умовами, як на початку, так і восени 2018 року, а також із запровадження енергозберігаючих технологій, заміною газоспалюючого обладнання на більш сучасне та економне" - розповідає директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

Також у прес-службі повідомили, що протягом 2018 року підприємство постійно брало участь у процедурах закупівель газу, які проводилися бюджетними установами та організаціями. У 2018 році компанія постачала газ 457 споживачам бюджетної сфери, що складало 91,2% від загальної кількості споживачів цієї категорії.

Наразі у "Чернівцігаз Збут" активно проходить кампанія з укладення договорів постачання природного газу з непобутовими споживачами Буковини на 2019 рік.