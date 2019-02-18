У 2018 році "Чернівцігаз" повірив понад 24 тис. лічильників

Періодична повірка побутових лічильників та технічне обслуговування при їх повірці проводиться безкоштовно кожні 5-8 років

В прошлом году ПАО "Черновцыгаз" поверило более 24 тыс. счетчиков, из них – 26% оказались непригодными к дальнейшему использованию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В течение 2018 года проведена плановая периодическую поверку 24,1 тыс. бытовых счетчиков газа. По ее результатам – 6,2 тыс. приборов учета оказались непригодными к дальнейшему использованию. Из этого количества не прошли поверку 130 роторных и 6 156 мембранных приборов учета", - говорится в сообщении.

Достоверный учет газа может обеспечивать только исправный счетчик, который прошел периодическую поверку.

"Ежегодно количество счетчиков, подлежащих поверке и ремонту, растет. Зато увеличение расходов на это в тарифе, НКРЭКУ уже третий год не пересматривает. При отсутствии финансирования газораспределительная компания не в состоянии обеспечить ремонт и поверку всех приборов учета потребителей", – рассказывает главный метролог ПАО "Черновцыгаз" Владимир Аронец.

По словам пресс-службы, в 2018 году признаны непригодными 6,3 тыс. приборов учета. Ежегодно количество приборов учета, которые не проходят периодическую поверку и требующих замены колеблется от 6 до 7 тыс. В то же время, в 2019 году НКРЕКП предусмотрела финансирование на замену только 5,2 тыс. счетчиков. Поэтому часть потребителей остается или ждать, или устанавливать счетчик за свой счет.

"Периодическая поверка бытовых счетчиков и техническое обслуживание при их поверке производится бесплатно каждые 5-8 лет, в зависимости от класса точности прибора. Процедура осуществляется местными органами метрологии и стандартизации. За выполнение этой работы, представителям государственного предприятия "Черновцыгаз" платит деньги", - говорится в сообщении пресс-службы.