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У 2018 році "Чернівцігаз" повірив понад 24 тис. лічильників

Новини » Енергетика    18.02.2019 - 17:07
У 2018 році "Чернівцігаз" повірив понад 24 тис. лічильників
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Періодична повірка побутових лічильників та технічне обслуговування при їх повірці проводиться безкоштовно кожні 5-8 років

Минулого року ПАТ "Чернівцігаз" повірило більше ніж 24 тис. лічильників, з них – 26% виявилися непридатними до подальшого використання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Впродовж 2018 року проведено планову періодичну повірку 24,1 тис. побутових лічильників газу. За її результатами – 6,2 тис. приладів обліку виявилися непридатними до подальшого використання. З цієї кількості не пройшли повірку 130 роторних та 6 156 мембранних приладів обліку", - йдеться у повідомленні.

Достовірний облік газу може забезпечувати лише справний лічильник, який пройшов періодичну повірку.

"Щороку кількість лічильників, які підлягають повірці та ремонту, зростає. Натомість збільшення витрат на це в тарифі, НКРЕКП вже третій рік не переглядає. За відсутності фінансування газорозподільна компанія не в змозі забезпечити ремонт та повірку всіх приладів обліку споживачів", – розповідає головний метролог ПАТ "Чернівцігаз" Володимир Аронець.

За словами прес-служби, у 2018 році визнано непридатними 6,3 тис. приладів обліку. Щороку кількість приладів обліку, які не проходять періодичну повірку та потребують заміни коливається від 6 до 7 тис. В той же час, у 2019 році НКРЕКП передбачила фінансування на заміну тільки 5,2 тис. лічильників. Тож частині споживачів залишається або чекати, або встановлювати лічильник власним коштом.

"Періодична повірка побутових лічильників та технічне обслуговування при їх повірці проводиться безкоштовно кожні 5-8 років, в залежності від класу точності приладу.  Процедура здійснюється місцевими органами метрології та стандартизації. За виконання цієї роботи, представникам державного підприємства, "Чернівцігаз" сплачує кошти", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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