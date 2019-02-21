У 2018 році аварійники "Волиньгазу" виїжджали на виклики близько 11 тис. разів

На сьогодні в компанії на постійній основі працює 60 аварійних бригад

В прошлом году специалисты аварийно-диспетчерской службы ПАО "Волыньгаз" осуществили около 11 тыс. выездов. Больше всего вызовов зафиксировали во время отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Количество вызовов аварийщиков за прошлый год уменьшилось почти на 3 тыс. в сравнении с 2017 годом. По словам пресс-службы, чаще всего проблемы возникали из-за несоблюдения привил безопасности неисправные дымовые и вентиляционные каналы и самовольным установкой или заменой газового оборудования. Также потребители часто не соблюдают требования безопасности при пользовании газовыми приборами.

"Каждый разговор диспетчера с потребителем записывается. Это дает возможность проанализировать ситуацию и степень ее угрозы, а также провести человеку, который обратился, инструктаж, как действовать в конкретном случае. Это позволяет уменьшить риск возникновения чрезвычайной ситуации до того, как специалисты аварийной службы приедут на место вызова", - рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы ПАО "Волыньгаз" Валентин Киричук.

На сегодня в ПАО "Волыньгаз" на постоянной основе работает 60 аварийных бригад. Ежедневно по области заступает на смену 15 бригад. Абсолютно все специалисты ежемесячно, согласно плану, проходят тренировочные занятия. Эти учения максимально приближены к реальным условиям.

"Для поддержания высокого уровня квалификации работников службы "104" предприятие ежегодно проводит тренировки бригад. В частности, в прошлом году команда "Волыньгаза" участвовала в смотре-конкурсе, который проводился среди аварийных служб газа всей страны. Во время конкурса отрабатывались действия диспетчера, оперативность доезда до места вызова, скорость ликвидации аварии и умение оказывать неотложную помощь", - говорится в сообщении.