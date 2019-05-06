У 2018 році понад 900 споживачів приєдналися до газових мереж, - "Вінницягаз"

В 2018 році до газорозподільних мереж Вінницької області приєдналися 904 нових споживача природного газу. Це на 17% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Вінницягаз".

"Майже 40% з них - це стандартні приєднання до приватних будинків в селах і містах. Кількість нестандартних приєднань перевищило 560. З них майже 94% - приєднання до мереж приватних будинків і квартир. Інші нові об'єкти газопостачання складають 14 багатоквартирних будинків і 24 непобутових об'єкта", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, у сільській місцевості більш поширені стандартні приєднання, у містах переважають нестандартні приєднання. За показниками нових приєднань споживачів лідирує місто Вінниця.

"Граничний рівень плати за стандартне приєднання встановлюється НКРЕКП. Для Вінницької області та міста Гайворон на 2019 рік ця плата коливається від 12 588 до 18 876 гривень в залежності від типів місцевості, газопроводу, а також типорозміру лічильника", - пояснює директор з капітального будівництва ПАТ "Вінницягаз" Юлія Бикташева.

В поточному році до газорозподільних мереж Вінницької області на кінець квітня вже приєднані 344 нових об'єкта. Компанія намагається зберегти тенденцію до збільшення кількості нових споживачів природного газу. Щоб підключитися до мереж газопостачання, споживачу необхідно звернутися з відповідною заявою в Центри обслуговування клієнтів або відділення клієнтського сервісу компанії на місцях.