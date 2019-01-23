За 2018 рік споживання газу в Сумській області скоротилось на 6,2%

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Бюджетні установи ж збільшили обсяги споживання на 2,5%, релігійні організації – 5,9%

За 2018 рік у Сумській області спожито 733,2 млн куб. м газу, що на 48,2 млн куб. м менше у порівнянні з 2017 роком. З 2011 року річний обсяг розподіленого блакитного палива за усіма групами споживачів скоротився майже на 36%. Про це повідомляє прес-службі ПАТ "Сумигаз".

Загалом по всім групам споживачів об’єм розподіленого газу скоротився на 6,2%. Домогосподарства спожили природного газу на 7,1% менше, промисловість - на 2,7%, підприємства ТКЕ - на 12,5%. Бюджетні установи ж збільшили обсяги споживання на 2,5%, релігійні організації – 5,9%.

"Зберігається тенденція до скорочення обсягів розподілу природного газу мережами Сумщини. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу протяжність газопроводів та кількість споживачів – збільшуються", – зазначив головний інженер ПАТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

Споживання природного газу в Сумській області

Зменшення об’ємів розподілу природного газу пов’язане, як зі скороченням наданої побутовим споживачам соціальної допомоги – субсидій, так зі зміною ціни природного газу. При цьому зменшується й тарифна виручка ПАТ "Сумигаз", яка формує ресурс для забезпечення операційних та інвестиційних потреб газорозподільної галузі регіону.

У прес-службі наголосили, що ПАТ "Сумигаз" не отримує оплату від споживачів за природний газ. З 1 липня 2015 року це роблять газопостачальні підприємства, використовуючи розрахунковий рахунок спеціального призначення, з якого 86% коштів автоматично направляється в НАК "Нафтогаз України" та його дочірнім підприємствам.