За 2018 рік споживання газу в Хмельницькій області зменшилось на 7,5%

Найбільша частка споживання газу в регіоні і надалі припадає на населення

В прошлом году ПАО "Хмельницкгаз" протранспортировало около 670 млн куб. м голубого топлива, что на 7,5% меньше, чем в 2017 году. Среди всех потребителей только предприятия ТКЭ и религиозные организации увеличили использование энергоносителя, другие категории ощутимо уменьшили его потребление. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Бытовые потребители (население) использовали меньше природного газа на 9,3%, промышленность - на 12,8 %, бюджетные учреждения и организации - на 3,3 %. В то же время, потребление газа производителями тепловой энергии по 2018 год выросло в сравнении с 2017 годом на 2% и составил 131,4 млн куб. м. Религиозные организации также показали прирост потребления газа на 3,6% за год", - говорится в сообщении.

Наибольшая доля потребления газа в регионе и в дальнейшем приходится на население. В целом ПАО "Хмельницкгаз" в 2018 году доставлено 367 млн куб. м голубого топлива, что составляет 55% от общего объема.

По словам пресс-службы, на значительное уменьшение объемов потребления газа в прошлом году повлияла как высокая стоимость и недоступность потребителю голубого топлива, так и уменьшение числа субсидиантов. Кроме того, получатели субсидий, тоже начали экономнее использовать энергоноситель в связи с уменьшением государством социальных норм и, соответственно, выделенных сумм государственной помощи.

"Тенденция к уменьшению объемов потребления газа сохраняется, что в свою очередь негативно сказывается на поддержании в надлежащем техническом состоянии газотранспортной системы области протяженностью более 17 тысяч километров, - отмечает коммерческий директор ПАО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. – Ведь нам критически не хватает средств, поступающих из тарифа на распределение на выполнение всех первоочередных мероприятий. Следовательно, с 71 копейка с протранспортированного 1 кубического метра газа "Хмельницкгаз" также не может выплачивать достойную зарплату работникам и сдержать массовый отток квалифицированных специалистов. Поэтому наша зарплата значительно ниже средней по промышленности области и по Украине вцелом".

В пресс-службе отметили, что тариф, утвержденный государственным регулятором НКРЭКУ еще в 2016 году, не позволяет в полной мере выполнять лицензируемую деятельность оператору ГРМ и влечет за собой накопление долгов перед другими участниками газового рынка, так и невозможность полноценного функционирования и обеспечения профессиональными специалистами.