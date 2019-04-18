За 2018 год контакт-центр "Волиньгазу" опрацював понад 700 тис. звернень клієнтів

Торік до контакт-центру ПАТ "Волиньгаз" надійшло понад 700 тис. звернень. Більшість з них стосувалися передачі показань лічильників газу та перевірки стану особового рахунку. В середньому, щомісяця оператори контакт-центру віддалено консультують більше 70 тисяч споживачів природного газу Волинської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Уже близько 3 років клієнти "Волиньгазу" мають можливість дистанційно отримати консультацію з будь-якого питання просто зателефонувавши до контакт-центру компанії. Тільки впродовж 2018 року оператори опрацювали понад 716 800 звернень споживачів природного газу. Найчастіше клієнти компанії консультувались з приводу квитанцій та звірки особового рахунку – 24 тис. та 34 тис. звернень відповідно", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, отримати консультацію волиняни можуть і за допомогою "Особистого кабінету". В такий спосіб торік фахівці контакт-центру надали 4,7 тис. роз’яснень. Також в особистому кабінеті на сайті 104.ua доступна опція зворотного дзвінка – Callback, якою впродовж минулого року скористались понад 1,5 тисячі споживачів блакитного палива.

"За допомогою сучасних сервісів у 2018 році передано майже 600 тисяч показань лічильника, з яких 296 тис. надійшли через СМС на короткий номер 7104, майже 2,2 тис. даних отримано через електронну пошту contact@vlgas.104.ua та 56 727 показань прийнято через цілодобове голосове меню IVR", - йдеться у повідомленні.

"Одною з останніх новинок стало запровадження послуги – передача показань через сервіс Viber-бот 7104ua. Використання сучасних технологій дає нам можливість надавати значну кількість консультацій дистанційно та суттєво економити час наших клієнтів", - розповів начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Волиньгаз" Юрій Петрук.

Також у прес-службі зазначили, що швидким способом доступу до особового рахунку є Особистий кабінет на сайті 104.ua.

"За допомогою якого можна контролювати розрахунки, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника. Зареєструвати "Особистий кабінет" на сайті 104.ua швидко та легко. Для цього необхідний номер свого особового рахунку та сума останнього платежу", - йдеться у повідомленні.