За 2018 рік клієнти "Рівнегазу" звернулись до Контакт-центру більше 700 тис. разів

Торік фахівці зафіксували понад 588 тис. дзвінків на номери Контакт-центру

В 2018 году потребители природного газа обращались в Контакт-центр ПАО "Ровногаз" более 706 тыс. раз. 54% поступили из областного центра, в том числе, за счет открытия двух новых Центров обслуживания клиентов – в Здолбунове и Сарнах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Около 37 тыс. потребителей воспользовались функцией голосовой помощник (IVR). СМС на номер 7104 с показаниями счетчика газа отправили около 220 тыс. ровенчан", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наибольшей популярностью пользуется "живое общение", поэтому количество звонков не уменьшается. В прошлом году специалисты зафиксировали более 588 тыс. звонков на номера Контакт-центра.

"В прошлом году доступность сервисов газораспределительных компаний выросла. В Украине открыли рекордное количество новых Центров обслуживания. Двери для потребителей газа открыли почти три десятка современных клиентских офисов в более чем 10 областях. На Ровенщине, в частности, также начал работать новый ЦОК – в Сарнах", - рассказывает начальник клиентского сервиса ПАО "Ровногаз" Владимир Новосад.

Также в пресс-службе отметили, что новые клиентские сервисы называют самыми удобными в коммунальной сфере. Региональная газовая компания, с которой сотрудничает ПАО "Ровногаз", первой среди предоставителей коммунальных услуг массово внедрила сервисы для своих клиентов.