За 2018 рік "Хмельницькгаз" попередив понад 11 тис. небезпечних ситуацій

В 2018 році компанія завершила проведення планово-технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

В течение прошлого года специалистами газораспределительной компании устранено более 11 тыс. утечек газа. Работниками "Хмельницкгаза" выявлено около 500 случаев эксплуатации неисправного газового оборудования, 107 самовольно установленных приборов, а также 75 вмешательств в работу дымо-вентиляционной системы и отсутствие тяги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2018 году ПАО "Хмельницкгаз" завершило проведение планово-технического обслуживания внутридомовых систем. Сейчас эта услуга является рыночной и предоставляется на договорной основе. Обслуживание этих газопроводов будет осуществляться только на основании заключенных договоров.

"Работы по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов и оборудования будут выполнять компании, имеющие разрешение управления Гоструда. "Хмельницкгаз" имеет все соответствующие документы и квалифицированный штат, - отметил технический директор Александр Лоб. – Поэтому еще раз обращаем внимание на необходимость постоянного контроля за работой газовой системы дома, дымо-вентиляционных каналов для сохранения жизни и здоровья".

Также в пресс-службе отметили, что наряду с изменениями о проведении планово-технического обслуживания, обеспечение бесплатного и круглосуточного функционирования аварийно-диспетчерской службы 104 остается за ПАО "Хмельницкгаз". Поэтому потребители природного газа могут в случае необходимости обращаться по тел.104, чтобы не допустить аварий и несчастных случаев при использовании голубого топлива. По словам пресс-службы, "Хмельницкгаз" получает только 71 коп., с протранспортированного 1 куб. м. газа.