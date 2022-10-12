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С 2014 года помощь Фонда Ахметова и бизнесов SCM охватила более 18 млн человек

Фото: с 2014 года помощь Фонда Ахметова и бизнесов SCM охватила более 18 млн человек (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Начиная с 2012 года, помощь Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В частности, с 24 февраля 2022 года компании СКМ возобновили доступ к электричеству и связи почти для 11 млн украинцев. А с 2014 года по февраль 2022 года Фонд Рината Ахметова оказал помощь для 3,5 млн человек.

Также фонд продолжает собирать истории для музея "Голоса мирных" - самого масштабного в мире архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 40 тысяч историй.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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