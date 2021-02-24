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Майже 200 тисяч клієнтів "Запоріжгазу" зареєструвалися в Особистому кабінеті

Автор: Марія Тарариєва

На сьогодні кількість клієнтів АТ "Запоріжгаз", які користуються Особистим кабінетом, сягає 182 чоловік. Лише з початку 2021 року у ньому зареєструвалося більше трьох тисяч споживачів природного газу.

Про це повідолмляє прес-служба компанії.

"Головна перевага онлайн сервісів – дистанційне вирішення будь-яких питань, пов’язаних зі споживанням газу. Зокрема, за газ та його доставку можна сплачувати в "один клік", при цьому розрахунок за обидві послуги проводиться одним платежем, що дає можливість споживачу економити на комісії. Кожен користувач може приєднати до свого акаунта до 25 особових рахунків з будь-якого регіону України", - зазначив начальник Запорізького управління клієнтського сервісу Олег Данилов.

За словами прес-служби, першість серед онлайн сервісів займає особистий кабінет. Його інтерфейс адаптований не тільки для комп’ютера, але й для смартфону. Споживач може швидко передати показники лічильника, перевірити всі оплати та сплатити рахунки за газ та його доставку, а також побачити всі розрахунки. У розділі "Документи" можна скачати заяву-приєднання до договору на розподіл газу.

"Набувають популярності чат-боти у Вайбері та Телеграмі. Перевагою чат-боту у Вайбері є фотофіксація – споживач може передати фото лічильника або внести його показники. Функцію фотофіксації також підтримує чат-бот у Телеграмі. Його легко встановити: достатньо знайти в пошуковому вікні Телеграм 7104ua, внести номер Особового рахунку та суму останнього платежу або номер лічильника і підтвердити ваш номер мобільного", - йдеться у повідомленні.

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Новини України Запоріжжягаз
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