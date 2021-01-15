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Понад 20 тисяч військових чергуватимуть у Вашингтоні в день інавгурації Байдена

Автор: Инна Собора

У місті Вашингтон, столиця США, чергуватимуть понад 20 тисяч військовослужбовців в день інавгурації вибраного президента Джо Байдена. Вони будуть слідкувати за підтриманням порядку в столиці.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

До цього у Національній гвардії заявили, що направлять до Вашингтона до 15 тисяч військовослужбовців для забезпечення безпеки напередодні дня інавгурації.

"Думаю, можна очікувати, що тут буде більше 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії", - заявив очільник столичного департаменту поліції Роберт Конті.

Представники Міністерства оборони США також підтвердили видачу дозволу на збільшення контингенту.

Раніше повідомлялося, що прихильники чинного президента США Дональда Трампа у соцмережах закликають до зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.

РБК-Україна писало, що Служба безпеки Конгресу Сполучених Штатів попередила сенаторів про запланований штурм Капітолію у день інавгурації.

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