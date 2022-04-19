20 магазинів за 10 днів: "АТБ" відновлює роботу мережі у мирних містах

Як відомо, подекудисупермаркети "АТБ" закривали на певний час через воєнну небезпеку, тимчасову окупацію чи логістичні складнощі.

За останнім повідомленням корпорації "АТБ" у Києві відновили роботу ще 9 магазинів мережі за такими адресами:

вул. Каштанова, 7;

пр-т Перемоги, 18;

вул. Цвєтаєвої Марини, 18/78;

вул. Коласа Якуба, 27;

пр-т Оболонський, 52а;

пр-т Лiсовий, 4;

вул. Світлицького, 23;

вул. Лятошинського композитора, 14;

вул. Академіка Вільямса, 14.

У компанії також додали, що з перших днів війни мережа "АТБ" перейшла на посилений режим роботи задля забезпечення українців продуктами харчування та товарами першої необхідності. Згодом через руйнування цивільної інфраструктури, небезпеку обстрілів і логістичні складності, пов’язані з бойовими діями та частковою тимчасовою окупацією деяких територій України, "АТБ" створила мережу опорних магазинів - вони безперебійно забезпечували мешканців великих міст,допомагаючи уникнути гуманітарної катастрофи через нестачу харчів.

У столичному регіоні, міста якого також поступово повертаються до звичного мирного життя, мережа "АТБ" з 19 квітня відновлює роботу магазинів у Василькові (вул. Декабристiв, 182) та у столичному передмісті - селищі Святопетрівське (вул. Польова, 166).

Перед відновленням роботи магазинів у Києві та столичній області корпорація "АТБ" відкрила магазини на інших безпечних територіях, звільнених від окупантів: на Чернігівщині до роботи повернулись 8 магазинів мережі, в Сумах - 3.

Як відомо, корпорація не провадить діяльності на тимчасово окупованих територіях, а також заради безпеки своїх співробітників і покупців тимчасово призупиняє роботу магазинів "АТБ" у місцях активних бойових дій.

Для відновлення роботи у Києві та столичному регіоні мережа "АТБ" вибудовує та налагоджує систему логістики.

З початку війни компанія робить все можливе для заповнення полиць своїх магазинів якомога ширшим асортиментом товарів, адже багато постачальників мережі також опинились у зонах бойових дій, в окупованих регіонах або відрізані від транспортного сполучення через руйнування дорожньої інфраструктури та воєнну небезпеку.

Крім того, "АТБ" знаходить нових постачальників, а також налагодила власний імпорт харчів і товарів першої необхідності з-за кордону для задоволення попиту та подолання дефіциту певних продуктів харчування українського виробництва.

З початку вторгнення російських військ до України внесок корпорації "АТБ" в обороноздатність країни та реалізацію гуманітарних проектів перевищив 200 млн грн, із них 100 млн грн спрямовано на гуманітарні проекти для надання допомоги мирним мешканцям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям і прихисткам для біженців.

У магазинах "АТБ" розгорнули загальнонаціональнупрограму збирання гуманітарної допомоги й екіпірування для захисників України. Команда мережі часто самостійно доставляє такі вантажі у місця, де у цьому є найбільша потреба.