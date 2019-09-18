ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Понад 20% клієнтів "Волиньгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом

Новини » Енергетика    18.09.2019 - 19:02
Понад 20% клієнтів "Волиньгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (dtek.com)

Особистий кабінет особливо інформативний для отримувачів державної допомоги, адже оперативно відображає усю необхідну інформацію щодо нарахувань та призначень

Понад 50 тис. клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" вирішують усі газові питання та сплачують за блакитне паливо дистанційно, з власного комп’ютера або мобільних додатків за домопогою онлайн-сервісу "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На сьогодні ТОВ "Волиньгаз Збут" для оперативного вирішення питань пропонує своїм споживачам близько десятка онлайн-сервісів: мобільні додатки для усіх різновидів гаджетів, СМС-інформування, електронна пошта, Контакт-центр, вайбер-боти тощо", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, найпопулярнішим і найінформативнішим залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua.

"Особистий кабінет споживача газу став сучасною альтернативою походам у газову компанію та чергам, - зауважує директор компанії Микола Тищук. - Адже тепер, коли вартість газу різна щомісяця, споживач усі зміни одразу отримує в своєму Особистому кабінеті та повністю контролює особовий рахунок та планує подальше використання енергоносія".

У прес-службі підкреслили, що користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних, крім того, мають можливість відстежувати історію платежів, вносити показання лічильника, сплачувати з найменшою комісією та обирати для розрахунків найзручніший сервіс. Також Особистий кабінет особливо інформативний для отримувачів державної допомоги – пільговиків та субсидіантів, адже оперативно відображає усю необхідну інформацію щодо нарахувань та призначень.

"Як відомо, з 1 травня 2019 року за рішенням уряду, НКРЕКП та "Нафтогазу України" щомісяця змінюється ціна на природний газ для потреб споживачів та є різною у всіх областях України. Тому користувачі Особистого кабінету отримують усю необхідну інформацію і щодо вартості газу та усіх нововведень на ринку блакитного палива. До слова, в рамках акції "Твоя енергонезалежність" волиняни купили найбільше газу на зиму за літньою ціною саме через особистий кабінет. Нагадаємо, що вперше споживачі газу мають можливість закупити свій персональний резерв газу на весь опалювальний сезон. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні - 5 995,53 гривень за 1000 куб. м. Акція "Твоя енергонезалежність" стартувала напередодні Дня Незалежності - 23 серпня і триватиме лише місяць, до 25 вересня", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що споживачам газу не потрібно чекати паперового рахунку за газ. Необхідно приділити кілька хвилин часу та пройти реєстрацію на сайті 104.ua у розділі "Реєстрація". Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.

"Сумигаз Збут": понад 1000 клієнтів придбали газ на зиму за літньою ціною "Дніпрогаз": 44 виробники тепла не мають постачальника газу
Новини України газВолынь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся