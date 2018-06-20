20 червня: свята і важливі події на цей день

20 червня 2018 року під Всім світі відзначається День біженців, а з ініціативи природоохоронних організацій проводиться День захисту слонів

Всі свята 20 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

20 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно, починаючи з 2001 року, у світі відзначається Всесвітній день біженців, затверджений під егідою ООН і приурочений до Дня африканських біженців.

Також сьогодні Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, ініціатором проведення якого виступили зоозахисники світу з метою звернути увагу громадськості на проблеми цих тварин в неволі.

У народі 20 червня шанується Федот Страж. Вважалося, що в цей день можна сміливо купатися у водоймах, не боячись русалок. Прикмети дня:

теплий день обіцяє хороший врожай жита;

дощ на Федота - до поганого врожаю;

якщо на Федота вдарить гроза - до довгої похмурої погоди.

Фото: На свято Федота 20 червня купаються у водоймах (pixabay.com/Pexels)

20 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1792 році відбулася Велика Французька революція.

У 1803 році вперше в Росії здійснено політ на повітряній кулі.

У 1840 році був запатентований телеграф Семюела Морзе.

У 1881 році в Російській Імперії проведена перша лінія телефонного зв'язку.

У 1893 році відкрито Головну палату мір і ваг, заснована Дмитром Менделєєвим.

20 червня: в цей день народилися

У 1762 році - Іван Глазунов, російський книговидавець.

У 1819 році - Жак Оффенбах, французький композитор, засновник класичної оперети.

У 1927 році - В'ячеслав Котьоночкін, радянський режисер, художник-мультиплікатор.

У 1932 році - Роберт Рождественський, радянський поет, автор пісень.

У 1934 році - Юрій Візбор, радянський бард, актор, журналіст.

У 1937 році - Микола Дроздов, зоолог, автор і ведучий програми "У світі тварин".

У 1949 році - Лайонел Річі, американський співак і музикант.

У 1967 році - Ніколь Кідман, відома австралійська актриса.

20 червня: в цей день померли

У 1597 році - Віллем Баренц, голландський дослідник і мореплавець.

У 1933 році - Клара Цеткін, активістка міжнародного комуністичного руху, борець за права жінок.

У 1987 році - Леонід Харитонов, радянський актор театру і кіно.

Іменинники 20 червня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Тарас, Федір.

Помер український письменник і політик Іван Драч (video.rbc.ua)