20 червня: свята і важливі події на цей день

20 червня 2018 року під Всім світі відзначається День біженців, а з ініціативи природоохоронних організацій проводиться День захисту слонів
Всі свята 20 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Щорічно, починаючи з 2001 року, у світі відзначається Всесвітній день біженців, затверджений під егідою ООН і приурочений до Дня африканських біженців.
Також сьогодні Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, ініціатором проведення якого виступили зоозахисники світу з метою звернути увагу громадськості на проблеми цих тварин в неволі.
У народі 20 червня шанується Федот Страж. Вважалося, що в цей день можна сміливо купатися у водоймах, не боячись русалок. Прикмети дня:
Фото: На свято Федота 20 червня купаються у водоймах (pixabay.com/Pexels)
У 1792 році відбулася Велика Французька революція.
У 1803 році вперше в Росії здійснено політ на повітряній кулі.
У 1840 році був запатентований телеграф Семюела Морзе.
У 1881 році в Російській Імперії проведена перша лінія телефонного зв'язку.
У 1893 році відкрито Головну палату мір і ваг, заснована Дмитром Менделєєвим.
У 1762 році - Іван Глазунов, російський книговидавець.
У 1819 році - Жак Оффенбах, французький композитор, засновник класичної оперети.
У 1927 році - В'ячеслав Котьоночкін, радянський режисер, художник-мультиплікатор.
У 1932 році - Роберт Рождественський, радянський поет, автор пісень.
У 1934 році - Юрій Візбор, радянський бард, актор, журналіст.
У 1937 році - Микола Дроздов, зоолог, автор і ведучий програми "У світі тварин".
У 1949 році - Лайонел Річі, американський співак і музикант.
У 1967 році - Ніколь Кідман, відома австралійська актриса.
У 1597 році - Віллем Баренц, голландський дослідник і мореплавець.
У 1933 році - Клара Цеткін, активістка міжнародного комуністичного руху, борець за права жінок.
У 1987 році - Леонід Харитонов, радянський актор театру і кіно.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Тарас, Федір.
Помер український письменник і політик Іван Драч (video.rbc.ua)