20 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 20 липня - Міжнародний день торта (pixabay.com/twinklelacsamana)

20 липня відзначається Міжнародний день торта, а також своє професійне свято відзначають шахісти

Всі свята 20 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

20 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Всі ласуни світу сьогодні відзначають смачне свято - Міжнародний День торта, який пропагує ходити один до одного в гості з тортом і закликає до дружби і миру між людьми.

Щорічно 20 липня відзначається Міжнародний день шахів, мета якого - поширення і розвиток цієї інтелектуальної гри по всьому світу.

Фото: 20 липня - Міжнародний день шахів (pixabay.com/klimkin)

У народі 20 липня вшановуються Авдотья Сеногнойка. Вважається, що в цей період йдуть часті дощі, які заважають заготівлі сіна. У полях починалися жнива, а перший сніп освячували в церкві. Головна прикмета дня: якщо на Явдоху йде дощ, буде мокро ще кілька тижнів.

20 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1877 році - день народження мультиплікації.

У 1917 році зареєстрована німецька торгова марка BMW.

У 1924 році у Франції заснована Міжнародна шахова федерація (FIDE).

У 1960 році вперше в історії главою уряду стала жінка (Сірімаво Бандаранаїке, прем'єр-міністр Шрі-Ланки).

У 1969 році відбулася перша в історії посадка на Місяць американським космічним кораблем "Аполлон-11".

У 1976 році пройшли перші дослідження на Марсі.

20 липня: в цей день народилися

У 1304 році - Франческо Петрарка, відомий італійський поет.

У 1930 році - Олег Анофрієв, радянський актор, режисер, автор і виконавець пісень.

У 1940 році - Давид Тухманов, відомий радянський композитор-пісняр.

У 1941 році - Людмила Чурсіна, радянська актриса театру і кіно.

У 1947 році - Карлос Сантана, американський гітарист, лідер гурту "Santana".

У 1980 році - Жизель Бюндхен, бразильська супермодель, актриса.

20 липня: в цей день померли

У 1816 році - Гавриїл Державін, російський поет, драматург, державний діяч.

У 1973 році - Брюс Лі, відомий гонконзький і американський кіноактор, режисер, сценарист, майстер і популяризатор бойових мистецтв.

У 1990 році - Сергій Параджанов, радянський режисер, сценарист, художник.

У 2016 році - Павло Шеремет, російський, український і білоруський телеведучий і журналіст.

Іменинники 20 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Герман, Євдокія, Єфросинія, Никон, Павло, Сергій, Хома.

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