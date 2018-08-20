20 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Ілюстративне фото (pixabay.com/Mediamodifier)

20 серпня - день народження першого букваря

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 20 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.

20 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються національні значущі дати. Наприклад, Естонія і Сенегал святкують День незалежності, в Марокко відзначається День революції, Угорщина вшановує пам'ять засновника держави святого Іштвана, а Аргентина - національного героя генерала Сан-Мартіна.

У народі 20 серпня відзначається Марини-Пімени. В цей день на столі обов'язковим частуванням були пироги з малиною.

Головна прикмета дня: якщо лелеки готувалися до відльоту, це віщувало ранню осінь.

Фото: 20 серпня пригощають випічкою з малиною (pixabay.com/Pexels)

20 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1634 році - день народження першого букваря.

У 1741 році перший російський мореплавець Вітус Берінг відкрив Аляску.

У 1794 році на території Речі Посполитої почалося повстання Костюшка.

У 1876 році здійснено геноцид вірмен в Туреччині.

У 1913 році в Києві відкрилася Перша Всеросійська спортивна олімпіада.

У 1953 році СРСР оголосив про успішні випробування водневої бомби.

20 серпня: в цей день народилися

У 1827 році - Йозеф Штраус, австрійський композитор, диригент, син Йоганна Штрауса.

У 1937 році - Андрій Михалков-Кончаловський, відомий радянський і російський кінорежисер, сценарист.

У 1939 році - Валерій Шевчук, український письменник.

У 1953 році - Володимир Вишневський, російський поет.

У 1974 році - Емі Адамс, американська актриса.

У 1974 році - Міша Коллінз, американський актор.

У 1981 році - Бен Барнс, британський актор, співак.

20 серпня: в цей день померли

У 1843 році - Григорій Квітка-Основ'яненко, видатний український письменник, драматург.

У 1980 році - Джо Дассен, французький співак і композитор.

У 1994 році - Роберт Рождественський, відомий радянський поет-пісняр.

У 2009 році - Семен Фарада, радянський актор театру і кіно.

У 2015 році - Лев Дуров, радянський актор театру і кіно, режисер,

Іменинники 20 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

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Відео: РБК-Україна