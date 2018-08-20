20 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

20 серпня - день народження першого букваря
Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 20 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.
Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються національні значущі дати. Наприклад, Естонія і Сенегал святкують День незалежності, в Марокко відзначається День революції, Угорщина вшановує пам'ять засновника держави святого Іштвана, а Аргентина - національного героя генерала Сан-Мартіна.
У народі 20 серпня відзначається Марини-Пімени. В цей день на столі обов'язковим частуванням були пироги з малиною.
Головна прикмета дня: якщо лелеки готувалися до відльоту, це віщувало ранню осінь.
Фото: 20 серпня пригощають випічкою з малиною (pixabay.com/Pexels)
У 1634 році - день народження першого букваря.
У 1741 році перший російський мореплавець Вітус Берінг відкрив Аляску.
У 1794 році на території Речі Посполитої почалося повстання Костюшка.
У 1876 році здійснено геноцид вірмен в Туреччині.
У 1913 році в Києві відкрилася Перша Всеросійська спортивна олімпіада.
У 1953 році СРСР оголосив про успішні випробування водневої бомби.
У 1827 році - Йозеф Штраус, австрійський композитор, диригент, син Йоганна Штрауса.
У 1937 році - Андрій Михалков-Кончаловський, відомий радянський і російський кінорежисер, сценарист.
У 1939 році - Валерій Шевчук, український письменник.
У 1953 році - Володимир Вишневський, російський поет.
У 1974 році - Емі Адамс, американська актриса.
У 1974 році - Міша Коллінз, американський актор.
У 1981 році - Бен Барнс, британський актор, співак.
У 1843 році - Григорій Квітка-Основ'яненко, видатний український письменник, драматург.
У 1980 році - Джо Дассен, французький співак і композитор.
У 1994 році - Роберт Рождественський, відомий радянський поет-пісняр.
У 2009 році - Семен Фарада, радянський актор театру і кіно.
У 2015 році - Лев Дуров, радянський актор театру і кіно, режисер,
Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.
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Відео: РБК-Україна