2 червня: свята і важливі події на цей день

Історичні події, свята і народні прикмети 2 червня

Всі свята 2 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

2 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає міжнародних свят, але ми познайомимо вас з національними і професійними подіями, які відзначаються в багатьох країнах 2 червня. Так, Азербайджан вшановує працівників цивільної авіації, Болгарія відзначає День Христо Ботєва, Італія святкує День республіки, в Росії відзначається Міжнародний день очищення водойм, а також День здорового харчування.

У народі 2 червня відзначають день Тимофія Грядочніка. У цей період особлива увага приділялася огіркам.

Головна прикмета дня: якщо багато шишок на ялинках, то і огірки добре вродять.

Фото: Якщо до 2 червня на ялинках багато шишок, буде хороший урожай огірків (pixabay.com/music4life)

2 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1537 році Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив віддавати їх рабству.

У 1652 році відбулася Битва під Батогом в ході повстання Богдана Хмельницького.

У 1857 році була запатентована швейна машинка.

У 1891 році в футболі було введено пенальті.

У 1953 році відбулася коронація Єлизавети II, королеви Великобританії.

2 червня: в цей день народилися

У 1740 році - Маркіз де Сад, французький письменник і філософ, основоположник садизму.

У 1743 році - Алессандро Каліостро, відомий італійський астролог, містик, авантюрист.

У 1755 році - Іван Акімов, російський живописець.

У 1840 році - Томас Харді, англійський письменник.

У 1919 році - Юрій Тимошенко (Тарапунька), український актор.

У 1932 році - Ярослав Голованов, радянський журналіст, письменник, популяризатор науки.

2 червня: в цей день померли

У 1876 році - Христо Ботев, болгарський національний герой.

У 1882 році - Джузеппе Гарібальді, італійський народний герой, генерал.

У 1940 році - Олексій Путилов, російський промисловець.

У 1970 році - Брюс Макларен, новозеландський автогонщик, пілот "Формули 1".

У 1988 році - Радж Капур, індійський актор і кінорежисер.

У 1997 році - Микола Озеров, радянський спортсмен, актор, спортивний коментатор.

Іменинники 2 червня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.

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