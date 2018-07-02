2 липня: свята і важливі події на цей день

2 липня 2018 року відзначається Всесвітній день НЛО, а в народному календарі - Пасічник
Всі свята 2 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Щорічно, починаючи з 1995 року, 2 липня в світі святкується Міжнародний день спортивного журналіста.
2 липня - Всесвітній день НЛО або День уфолога, відзначається в світі людьми, які присвятили себе вивченню незвичайних явищ і об'єктів позаземного походження.
У народі 2 липня вшановується Зосима Пасічник. Вважалося, що в цей день бджоли починають заливати мед у соти, а тому їх не можна турбувати.
Прикмети дня також пов'язані з цими комахами: якщо бджоли летять у вулики - до дощу, а якщо сидять по стінах - буде спека.
Фото: 2 липня - свято всіх пасічників (pixabay.com/PollyDot)
У 1853 році - початок Кримської війни.
У 1918 році було введено українське громадянство гетьманом Павлом Скоропадським.
У 1924 році утворена Міжнародна асоціація спортивної преси.
У 1947 році відбулася знаменита передбачувана аварія НЛО в Розуеллі.
У 1976 році в Києві встановлено пам'ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру.
У 2011 році українські боксери брати Клички стали володарями всіх найпрестижніших поясів у суперважкій вазі після перемоги Володимира Кличка над Девідом Хеєм.
У 1714 році - Крістоф Глюк, відомий австрійський композитор.
У 1877 році - Герман Гессе, німецький письменник ( "Гра в бісер").
У 1922 році - П'єр Карден, відомий французький модельєр.
У 1961 році - Олександр Роднянський, український режисер і продюсер.
У 1982 році - Йолка, українська і російська поп-співачка.
У 1986 році - Ліндсі Лохан, американська актриса, співачка, модель.
У 1566 році - Нострадамус, відомий французький лікар і провісник.
У 1778 році - Жан Жак Руссо, французький композитор, письменник, мислитель епохи Просвітництва.
У 1895 році - Михайло Драгоманов, український громадський діяч, історик.
У 1961 році - Ернест Хемінгуей, американський письменник.
У 1977 році - Володимир Набоков, російський письменник і перекладач.
У 2002 році - Рей Браун, американський музикант, джазовий контрабасист.
Сьогодні свої іменини відзначають: Іван, Марія, Тадей.
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