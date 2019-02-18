За 2 роки спецслужби РФ здійснили 27 провокацій міжнаціональних конфліктів, - СБУ

У 2017 і 2018 роках багато провокацій було спрямовано на загострення стосунків між Україною і Польщею

Российские спецслужбы за два года организовали в Украине 27 провокаций, направленных на разжигание межнациональных конфликтов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным СБУ, в 2017 и 2018 годах много провокаций было направлено на обострение отношений между Украиной и Польшей - 16 инцидентов. Целью еще пяти были украинско-венгерские отношения, четыре касались этнических болгар, еще два - румын. Кроме того, большинство инцидентов произошло в западных областях Украины, граничащих со странами Европейского союза.

"Задача, во-первых, - поссорить. Во-вторых, сразу создается картинка российских СМИ. Только происходит так называемый террористический акт, а на самом деле, спецоперация РФ, и почти сразу выходят сюжеты в российских СМИ, вещающих на Европу и США, через Russia Today, Sputnik и другие каналы доставки информации. О территории хаоса в Украине, о несостоятельности украинской власти контролировать ситуацию. О том, что Европейский союз должен отказаться от Украины. Это фактически создание образа украинского народа как крайне националистического, в духе фейковых российской пропаганды", - заявил начальник аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Напомним, в "ДНР" планировали нападения еще на 20 церквей в Украине. По словам главы СБУ, 20 объектов не реализованы, их планировалось реализовать на территории Украины.