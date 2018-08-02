2 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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2 серпня в Україні та інших пострадянських державах святкується День десантника. Детальніше про всі події цього дня - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні та світі, які значимі історичні події відбулися 2 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

2 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 2 серпня в Україні та інших пострадянських державах святкується День десантника.

Також у цей день у багатьох країнах відзначається Міжнародний день Голокосту ромів, встановлений у пам'ять геноциду циган нацистами під час Другої світової війни.

Православна церква 2 серпня згадує Пророка Іллю, який є найбільш шанованим старозавітним святим покровителем пілотів і десантників.

У народі 2 серпня відзначається Ільїн день. Вважалося, що Ілля-Громовержець, несучись по небу на вогненній колісниці, пускає громи і блискавки і вражає нечисту силу, яка може сховатися в звіра і навіть в людині. А тому в цей день небезпечно працювати в полі, щоб не вразила блискавка. З Ільїна дня не можна купатися, тому що вода стає студеною. Головна прикмета дня: з Іллі починається осінь.

2 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 1930 році в СРСР вперше був висаджений повітряний десант під час навчань.

У 1940 році Північна Буковина і частина Бессарабії увійшли до складу УРСР.

В 1953 році в Києві була відкрита дитяча залізниця.

У 1989 році в Києві сталося обвалення фронтону головпоштамту, в результаті чого загинули 11 людей.

У 2007 році російськими глибоководними апаратами "Світ" вперше у світі було досягнуто дно Північного Льодовитого океану на Північному полюсі.

2 серпня: у цей день народилися

У 1834 – Фредерік Огюст Бартольді, французький скульптор, створив американську Статую Свободи.

В 1951 році – Джо Лінн Тернер, американський співак, учасник груп "Rainbow" і "Deep Purple".

У 1961 році – Дмитро Пучков (Гоблін), російський перекладач, автор перекладів голлівудських фільмів.

В 1976 році – Сем Уортінгтон, австралійський кіноактор.

2 серпня: у цей день померли

У 1921 році – Енріко Карузо, знаменитий італійський оперний співак, тенор.

В 1976 році – Фріц Ланг, видатний німецький режисер і сценарист.

У 1986 році – Ісаак Шмарук, український кінорежисер.

Іменинники 2 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Олексій, Афанасій, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Феодор.