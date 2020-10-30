Понад 2,5 тисячі жителів Хмельниччини взяли участь в акції "Твоя енергонезалежність"

2530 подолян підписалися на другий сезон акції "Твоя енергонезалежність", а це на пів тисячі учасників більше, ніж торік. Водночас, на 290 тис куб. м зросли і обсяги замовленого на холоди газу. Зокрема, на опалювальний сезон жителі області зарезервували 2,45 млн кубометрів енергоресурсу.

Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгаз Збуту".

Зазначається, що аби уникнути зайвих візитів до місць великого скупчення людей у час пандемії COIVD-19, майже половина підписників "Твоєї енергонезалежності" замовила газ на зиму онлайн – за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua.

"Попри сталу тенденцію до зменшення споживання природного газу, цьогоріч число учасників акції та зимовий запас блакитного палива зросли, – говорить директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – На мою думку, в такий спосіб ощадливі подоляни убезпечили себе та домашні бюджети від сезонного подорожчання блакитного палива. Адже стресів у нашому житті вистачає і без зайвих хвилювань через додаткові витрати на газ".

За умовами акції використати створений запас енергоресурсу необхідно з 1 жовтня нинішнього року до 31 березня наступного. Якщо жителі області не встигнуть спожити увесь зимовий резерв, "Хмельницькгаз Збут" поверне залишок коштів або зарахує його для майбутніх платежів. Допоки подоляни використовуватимуть акційний газ, вони оплачуватимуть лише один рахунок – за доставку блакитного палива.

"Після скасування державного регулювання цін на газ для населення, зростання популярності акції є показником довіри до нашої компанії, як до надійного постачальника блакитного палива. Звісно, ми і надалі робитимемо цікаві пропозиції для споживачів, що допоможуть заощадити в ринкових умовах, тому раджу слідкувати за нашими новинами", – підсумовує Андрій Левицький.

У прес-службі нагадали, що акція "Твоя енергонезалежність" тривала з 15 серпня до кінця вересня. Завдяки вигідній пропозиції усі охочі могли придбати необмежений запас газу на холоди від 4,49 грн за кубометр.