Понад 192 тис. клієнтів "Дніпрогазу" оцінили переваги онлайн платформи 104.ua

З початку року понад 29 тисяч споживачів газу зареєстрували "особистий кабінет" на сайті 104.ua. Загальна кількість користувачів онлайн сервісом досягла 192 тисячі, що складає близько 50% від загальної кількості клієнтів АТ "Дніпрогаз".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Дніпрі та Дніпровському районі вже більше 192 тисяч споживачів газу зареєстровані на сайті 104.ua. У період карантину дніпряни продовжують активно долучатися до використання дистанційного онлайн-сервісу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, щомісяця до онлайн платформи приєднується в середньому 2,5 тисяч клієнтів "Дніпрогазу".

"В листопаді поточного року можливості "особистого кабінету" на 104.ua були істотно розширені. Нова багатофункціональна платформа надає клієнтам універсальні рішення, які роблять розрахунки за газ і його доставку простими і зручними, - коментує начальник управління зовнішніх комунікацій АТ "Дніпрогаз" Микита Лучкін. - Зараз реалізована можливість з одного аккаунта управляти особовими рахунками в різних газових компаніях, незалежно від їх місця розташування. До того ж, чималою перевагою є опція приєднання до одного запису до 25 особових рахунків".

Також у прес-службі зазначили, що інтерфейс "особистого кабінету" на платформі 104.ua адаптований під всі види гаджетів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS.

"Однією з головних переваг, яка з'явилася в оновленій системі, стала можливість оплати за газ і його розподіл в "один клік". Таким чином, зарахування коштів за двома рахунками здійснюється одним платежем і дозволяє клієнтам заощадити на комісії банківської установи. Вдалим доповненням стала також можливість автоматичної передачі обсягів спожитого газу. Для цього необхідно лише підключити до лічильника модем 104.ua SMART. Система дозволяє автоматизувати облік природного газу і звільнити клієнтів від необхідності щомісячно передавати показники лічильників", - йдеться в повідомленні.