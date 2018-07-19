19 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 19 липня - свята дня (pixabay.com/JuergenPM)

19 липня 2018 року в народному календарі Єремєєв день, коли за прикметою випадає цілюща роса

Всі свята 19 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

19 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх або міжнародних свят. Однак багато країн відзначають державні значущі дати. Наприклад, в Японії святкують День жінок-міністрів, в Росії - День юридичної служби МВС, а в Нікарагуа відзначається День революції.

У народі 19 липня вшановуються Єремєєв день. У цей період належало завершити посівні роботи і варити смородинове варення. Люди вірили, що на Єремєєв випадає сама цілюща роса.

Головна прикмета дня: якщо босоніж пройтися по росі, весь рік перебуватиме здоров'я.

Фото: В Єремєєв день варять смородинове варення (pixabay.com/arinaja)

19 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1650 році був укладений військовий союз між Богданом Хмельницьким і турецьким послом Осман-ага.

У 1696 році після перемоги Петра I над турецьким гарнізоном Росія отримала вихід в Азовське море.

У 1790 році відбувся Керченський бій в ході російсько-турецької війни 1787-1791 рр., в результаті якого був захищений Крим від Османської імперії.

У 1877 році відбулася найбільша битва при Джуранли в ході російсько-турецької війни 1877-1878 рр.

У 1946 році пройшла перша Кінопроба Мерилін Монро.

У 1980 році в СРСР відкрилися XXII Олімпійські ігри.

19 липня: в цей день народилися

У 1814 році - Семюель Кольт, американський промисловець, засновник однойменної фірми стрілецької зброї.

У 1893 році - Володимир Маяковський, відомий російський поет.

У 1934 році - Олександр Ширвіндт, радянський актор театру і кіно.

У 1935 році - Василь Ліванов, радянський актор театру і кіно.

У 1947 році - Брайан Мей, гітарист групи "Queen".

У 1971 році - Віталій Кличко, український боксер, політик, Київський міський голова.

Фото: 19 липня 1971 року народився Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

19 липня: в цей день померли

У 1374 році - Франческо Петрарка, відомий італійський поет.

У 1937 році - Джордж Паркер, американський винахідник пір'яний ручки, засновник однойменної компанії.

У 1984 році - Фаїна Раневська, радянська актриса театру і кіно.

У 1990 році - Георгій Бурков, радянський актор театру і кіно.

Іменинники 19 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Інокентій, Марфа, Уляна, Федір.

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