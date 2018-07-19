19 липня: свята і важливі події на цей день

19 липня 2018 року в народному календарі Єремєєв день, коли за прикметою випадає цілюща роса
Всі свята 19 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні немає всесвітніх або міжнародних свят. Однак багато країн відзначають державні значущі дати. Наприклад, в Японії святкують День жінок-міністрів, в Росії - День юридичної служби МВС, а в Нікарагуа відзначається День революції.
У народі 19 липня вшановуються Єремєєв день. У цей період належало завершити посівні роботи і варити смородинове варення. Люди вірили, що на Єремєєв випадає сама цілюща роса.
Головна прикмета дня: якщо босоніж пройтися по росі, весь рік перебуватиме здоров'я.
Фото: В Єремєєв день варять смородинове варення (pixabay.com/arinaja)
У 1650 році був укладений військовий союз між Богданом Хмельницьким і турецьким послом Осман-ага.
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У 1971 році - Віталій Кличко, український боксер, політик, Київський міський голова.
Фото: 19 липня 1971 року народився Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)
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Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Інокентій, Марфа, Уляна, Федір.
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