18 червня: свята і важливі події на цей день

Свята 18 червня 2018 року в світі і в Україні, знакові історичні події та народні прикмети цього дня

Всі свята 18 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

18 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні відзначається молоде кулінарне свято світового значення - День стійкої гастрономії, який був організований у 2017 році під егідою ООН.

Всесвітній день мотоцикліста всі байкери щорічно відзначають в третій понеділок червня, і в 2018 році він припадає на 18-е число.

У народі 18 червня відзначають Дорофєєв день. Вважалося, що в цей період найкоротші ночі році, а ще зацвітає сон-трава.

Головна прикмета дня: якщо на Дорофея тепло - вродить велике зерно.

Фото: Дорофєєв день 18 червня починає період найдовших днів і коротких ночей (pixabay.com/ru/users/RitaE)

18 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1815 році армія Наполеона I зазнала поразки в битві при Ватерлоо.

У 1918 році був затоплений Чорноморський флот в Новоросійській бухті, щоб не втрачати його за умовами Брестського миру.

У 1937 році стартував перший в світі безпосадочний політ літака "АНТ-25" за маршрутом Москва - Північний полюс - США.

У 1939 році встановлено пам'ятник на могилі Тараса Шевченка в Каневі.

У 1955 році вийшов перший номер радянського журналу "Юність".

18 червня: в цей день народилися

У 1812 році - Іван Гончаров, російський письменник.

У 1914 році - Се Тянь, китайський актор, кінорежисер, основоположник китайського кіно.

У 1935 році - Юрій Соломін, радянський актор театру і кіно.

У 1942 році - Пол Маккартні, англійський музикант, учасник групи "Бітлз".

У 1949 році - брати Лех і Ярослав Качинські, польські політичні діячі.

У 1976 році - Максим Галкін, російський артист естради, телеведучий.

18 червня: в цей день померли

У 1936 році - Максим Горький, російський і радянський письменник.

У 1974 році - Георгій Жуков, радянський полководець, маршал СРСР.

У 1993 році - Іван Гончар, український скульптор, художник, історик.

У 2014 році - Хорас Сільвер, американський джазовий піаніст і композитор.

Іменинники 18 червня

Сьогодні іменини святкують: Василиса, Віктор, Галина, Георгій, Гордій, Дмитро, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Микола, Павло, Петро, ​​Федір.

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