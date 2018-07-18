18 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 18 липня - свята дня (pixabay.com/JuergenPM)

18 липня 2018 року відзначається День Нельсона Мандели в пам'ять про борця проти расової дискримінації, а в народному календарі - свято Місяця

Всі свята 18 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

18 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні відзначається Міжнародний день Нельсона Мандели, який приурочений до дня народження колишнього президента Африки і знаменує всенародну боротьбу з расовою дискримінацією.

Крім того 18 липня досить широкий діапазон національних і державних подій. Так, в Іспанії відзначається День праці, в Росії вшановують пожежних, а Америка ситно святкує день хот-дога.

У народі 18 липня вшановуються Афанасьєв день, свято Місяця. Вважалося, що в цю ніч місяць на небі грає, сил додає.

Прикмети дня:

якщо на Афанасія місяць грає - до хорошого врожаю;

ясний місяць обіцяє теплу осінь;

жовті хмари - до дощу.

Фото: 18 липня - народне свято Місяця (pixabay.com/Ajale)

18 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 64 році спалахнула велика пожежа в Римі, яка знищила майже все місто.

У 1918 році відбулася Алапаєвська кара членів дому Романових.

У 1921 році у Франції вперше було проведене протитуберкульозне щеплення БЦЖ.

У 1936 році відбувся розіграш першого Кубка СРСР з футболу.

У 1954 році в Америці пройшов перший фестиваль джазової музики.

У 1968 році - день народження компанії "Intel".

18 липня: в цей день народилися

У 1918 році - Нельсон Мандела, південноафриканський політик, борець проти апартеїду.

Фото: Пам'ятник Нельсону Манделі (pixabay.com/misio)

У 1932 році - Євген Євтушенко, російський радянський поет, режисер.

У 1941 році - Френк Фаріа, німецький музикант, творець диско-групи "Боні М".

У 1957 році - Олександр Титов, російський музикант, бас-гітарист груп "Акваріум" і "Кіно".

У 1982 році - Пріянка Чопра, індійська актриса і модель.

18 липня: в цей день померли

У 1610 році - Мікеланджело Караваджо, відомий італійський живописець.

У 1817 році - Джейн Остін, англійська романістка, класик західної літератури.

У 1919 році - загинула Раймонда де Ларош, французька льотчиця, перша в світі жінка-пілот.

У 1939 році - Вітольд Малишевський, український композитор, засновник і ректор Одеської консерваторії.

У 1988 році - Ніко, німецька співачка, актриса, фотомодель.

Іменинники 18 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.

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