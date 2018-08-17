17 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Фото: Кузьма Скрябін (facebook.com/kuzma.skryabin)

17 серпня Андрію Кузьменко (Скрябіну) виповнилося б 50 років

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 17 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.

17 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються національні значущі дати. Наприклад, Індонезія і Габон святкують День незалежності, Аргентина вшановує пам'ять генерала Сан-Мартіна, а в Китаї відзначається свято закоханих Ци Сі.

У народі 17 серпня шанують Явдоху Огуречницю. На цей період припадав останній збір огірків, а також розпал заготовки малини на зиму. Прикмети дня:

Явдоха Огуречниця сім дощів принесе;

яка погода на Явдоху - таким буде весь листопад;

прийшла Явдоха - час прибирати огірки.

Фото: 17 серпня - народне свято Явдохи Огуречниці (pixabay.com/krzys16)

17 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1771 році англійський вчений Джозеф Прістлі відкрив процес фотосинтезу.

У 1806 році завершилося перше російське кругосвітнє плавання.

У 1896 році в Лондоні відбувся перше в світі ДТП зі смертельними наслідками.

У 1903 році заснована Пулітцерівська премія в галузі літератури, журналістики, музики і театру.

У 1914 році у Львові засновано добровольчий військовий легіон "Українські січові стрільці".

1918 році в Україні гетьманом Скоропадським був встановлений 8-годинний робочий день.

У 1934 році відбувся Перший Всесоюзний з'їзд письменників СРСР.

У 1977 році вперше Північного полюса досяг радянський атомний криголам "Арктика".

17 серпня: в цей день народилися

У 1935 році - Олег Табаков, відомий радянський і російський актор театру і кіно.

У 1942 році - Муслім Магомаєв, радянський, азербайджанський, російський оперний і естрадний співак.

У 1943 році - Роберт де Ніро, американський актор, режисер, продюсер.

У 1960 році - Шон Пенн, американський актор, режисер.

У 1968 році - Андрій Кузьменко (Кузьма), український співак, актор, письменник, телеведучий, лідер групи "Скрябін".

Фото: 17 серпня 1968 року народився Андрій Кузьменко (facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776)

17 серпня: в цей день померли

У 1982 році - Ігор Шамо, український композитор, автор гімну Києва.

У 1999 році - Райнер Климка, легендарний німецький кіннотник, майстер виїздки.

У 2002 році - Валентин Плучек, радянський театральний режисер, актор.

Іменинники 17 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олексій, Андрій, Антон, Дарина, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Костянтин, Максиміліан, Михайло, Семен.

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Відео: РБК-Україна