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Понад 167 тисяч споживачів "Рівнегазу" користуються онлайн-сервісами компанії

Автор: Марія Тарариєва

Найпопулярнішими сервісами, які пропонує АТ "Рівнегаз" своїм клієнтам, є особистий кабінет на сайті 104.ua та Viber-бот 7104. На даний час ними користуються майже 65% клієнтів газорозподільної компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

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"Під час пандемії дистанційні сервіси 104.ua стали справді сучасним та затребуваним рішенням, аби споживачі не лише берегли час та здоров’я, а й мали змогу контролювати свої рахунки у зручний для себе час. Водночас, це дає змогу самостійно вносити показання, сплачувати за доставку і планувати подальше використання енергоносія, при потребі переглядати історію показань", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, важлива перевага особистого кабінету полягає в тому, що сервіс дозволяє реєструвати до 25 особових рахунків. Таким чином споживачі можуть контролювати стан не лише свого особового рахунку, а й родичів, які не користуються інтернетом. Зокрема, звіряти оплати, передавати показання лічильника, знаходити інформацію по тарифу на доставку і навіть завантажувати рахунки. А Viber-боті 7104 є додаткова можливість підтверджувати показники лічильника світлиною.

" Viber-бот дозволяє контролювати до 25 особових рахунків, тому діти можуть передавати показання з фото лічильника за своїх батьків, якщо у них самих нема такої можливості. Якщо виникають розбіжності у квитанціях, споживачу потрібно написати поточні показання та завантажити фото лічильника у Viber-боті 7104, і вони будуть відкориговані. Це дуже зручно і швидко", - говорить начальник Рівненського управління клієнтського сервісу Олександр Ващук.

У прес-службі зазначили, що онлайн-сервіси зручні і для мешканців віддалених сіл. Маючи доступ до інтернету, вони можуть легко провести будь-які операції: передати показання, сплатити за доставку газу, перевірити рахунки та інше. За минулий рік у Особистому кабінеті на сайті 104.ua зареєструвались понад 57 тисяч споживачів Рівненської області, а у Viber-боті більше 40 тисяч.

"Серед інших онлайн-сервісів клієнти "Рівнегазу" можуть користуватися Telegram-ботом 7104 та мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone та 104Mobile для Android. Наразі клієнти АТ "Рівнегазу" продовжують активно реєструватися у дистанційних сервісах 104.ua. Адже для цього не потрібно їхати в район або чекати паперової квитанції, як особистий кабінет, так і вайбер-бот – завжди поряд з усією необхідною інформацією", - йдеться у повідомленні.

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