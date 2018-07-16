16 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 16 липня - свято Стожари (pixabay.com/danigeza)

16 липня 2018 - народне свято Стожари, а в Україні відзначається День бухгалтера і аудитора

Всі свята 16 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

16 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 16 липня бухгалтери України відзначають своє професійне свято, яке з 2018 року носить назву "День бухгалтера і аудитора".

Також 16 липня відзначається День прийняття Декларації про суверенітет України.

У народі 16 липня вшановуються Мокій і Марк, Стожари, Маків день. Вважалося, що в цей період не варто починати ніяких справ, тому що вони не будуть вдалими.

Головна прикмета дня: якщо у повітрі кружляє мошкара, ще тиждень протримається хороша погода.

Фото: 16 липня в Україні День бухгалтера (pixabay.com/jackmac)

16 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 622 році почалося літочислення за ісламським календарем.

У 1054 року Християнська церква була розділена на католицьку і православну.

У 1795 році була заснована Волинська губернія.

У 1909 році - день народження автомобільної компанії "Audi".

У 1945 році на полігоні в Америці було проведено перше випробування атомної бомби.

У 1990 році Україна прийняла Декларацію про державний суверенітет.

У 2010 році в Україні відкрито Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

16 липня: в цей день народилися

У 1881 році - Василь Зеньковський, найбільший російський філософ, богослов, педагог.

У 1921 році - Гі Лярош, французький модельєр.

У 1928 році - Андрій Дементьєв, російський поет-пісняр, ведучий.

У 1928 році - Роберт Шеклі, американський письменник-фантаст.

У 1937 році - Ада Роговцева, радянська українська актриса театру і кіно.

У 1953 році - Павло Глоба, російський астролог.

У 1962 році - Григорій Лепс, російський співак, музикант.

У 1968 році - Леонід Агутін, російський співак і композитор.

16 липня: в цей день померли

У 1990 році - Михайло Матусовський, поет-пісняр.

У 1990 році - Валентин Пікуль, радянський письменник на історичні теми.

У 1992 році - Тетяна Пельтцер, радянська актриса театру і кіно.

У 2008 році - Джо Стаффорд, відома американська співачка.

У 2012 році - Джон Лорд, англійський музикант, учасник "Deep Purple".

Іменинники 16 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Філіп, Фома.

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