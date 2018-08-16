16 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Ілюстративне фото (pixabay.com/pasja1000)

16 серпня відзначається день пам'яті Елвіса Преслі, а в народі - свято Антона Віхровія Малинника

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 16 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.

16 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються національні значущі дати. Наприклад, Домініканська Республіка святкує День відродження, в Америці проходить Національний день ВДВ, а також День пам'яті Елвіса Преслі.

У народі 16 серпня вшановується Антон Віхровія Малинника. Вважалося, що це один з найбільш вітряних днів у році. А ще в цей період повним ходом йде заготівля малини на зиму.

Головна прикмета дня: якщо у Антонів день вирують вітри, буде сувора зима.

Фото: На Антона Малинника 16 серпня роблять заготовки з ягоди (pixabay.com//Daria-Yakovleva)

16 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1896 році почалася Клондайкська золота лихоманка в Канаді.

У 1930 році - день народження першого звукового кольорового мультфільму.

У 1945 році між СРСР і Польщею було підписано договір про радянсько-польський кордон.

У 1960 році - день заснування Міжнародної академії астронавтики (IAA).

У 1976 році відбулася прем'єра кінокомедії Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром!"

16 серпня: в цей день народилися

У 1902 році - Юрій Реріх, російський сходознавець, філолог, мандрівник.

У 1929 році - Білл Еванс, американський джазовий піаніст, композитор.

У 1934 році - П'єр Рішар, відомий французький актор комік.

У 1954 році - Джеймс Кемерон, американський кінорежисер, сценарист.

У 1958 році - Мадонна, відома американська співачка, актриса.

У 1973 році - Юлія Висоцька, російська актриса театру і кіно, телеведуча.

16 серпня: в цей день померли

У 1938 році - Роберт Джонсон, американський гітарист, блюзмен.

У 1949 році - Маргарет Мітчелл, американська письменниця, автор роману "Віднесені вітром".

У 1969 році - Марк Бернес, світський артист естради.

У 1977 році - Елвіс Преслі, відомий американський співак, король рок-н-ролу.

У 1987 році - Андрій Миронов, радянський актор театру і кіно.

У 2014 році - Всеволод Нестайко, український радянський дитячий письменник.

У 2017 році - Віра Глаголєва, російська актриса, режисер.

Іменинники 16 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Антон, Вячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

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Відео: РБК-Україна